De competitiewedstrijd DHSC - SC Feyenoord, die voor zaterdag op de rol staat, gaat niet door. De vrees bestaat dat het duel te veel aantrekkingskracht heeft op de harde kern van FC Utrecht en Feyenoord.

Ook bij het onderlinge treffen van twee jaar geleden tussen de Utrechters en de amateurtak van Feyenoord was er een politiemacht op de been om alles in goede banen te leiden. Destijds bleven vooraf gevreesde incidenten uit. De gemeente Utrecht heeft de KNVB verzocht om de wedstrijd te verplaatsen. Vanwege de meivakantie is er te weinig politiecapaciteit.

"Het heeft niets met DHSC en Sportclub Feyenoord te maken", weet DHSC-voorzitter Levent Kaldi. "Op last van de gemeente en politie wordt de wedstrijd uitgesteld." Als nieuwe datum wordt nu dinsdag 17 mei genoemd, maar daar is nog geen klap op gegeven.

DHSC won gisteren de competitiewedstrijd bij Zwaluwen met 1-3 en pakte daarmee belangrijke punten in de strijd om lijfsbehoud in de hoofdklasse.