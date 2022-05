Een boot bestemd voor noodopvang van vluchtelingen is zondag aangemeerd langs de Keulsekade in Utrecht. Vanaf eind deze maand wil de gemeente op de boot tweehonderd Oekraïners huisvesten.

Ter hoogte van het parkeerterrein van Jacobs Douwe Egberts (nummer 143) begint komende week het voorbereiden en inrichten voor de komst van de honderden vluchtelingen. Bedoeling is dat zij hier maximaal een jaar wonen. Doel is een plek te bieden voor volwassenen en kinderen, met privacy, goede sanitaire voorzieningen en dagbesteding.

De vluchtelingen uit Oekraïne moeten hier vrijwel zelfstandig kunnen wonen. Het gaat vooral om vrouwen, kinderen en ouderen, die waar nodig begeleiding krijgen van mensen van de nabijgelegen Tussenvoorziening. Dinsdag 10 mei is van 19.00 uur tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden, op de boot.

Ondertussen gaat de toestroom van Oekraïners naar Utrecht gestaag door. Afgelopen vrijdag hadden zich 2393 personen in de Jaarbeurs geregistreerd. Hiervan zijn 739 mensen in Utrecht zelf geplaatst, 1012 personen in omliggende gemeenten en 466 buiten de regio.

In Utrechtse hotels worden 140 mensen opgevangen en 105 in gemeentelijke locaties. Totaal 420 mensen zijn ondergebracht bij gastgezinnen in de stad en ongeveer 215 mensen hebben eigen onderdak gevonden. Vanuit Utrecht krijgen 71 leerlingen les op de Taalschool (primair onderwijs) en 118 op Ithaka (internationale schakelklassen, voortgezet onderwijs).