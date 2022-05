Duizenden mensen trekken deze zondagmiddag door Utrecht om te demonstreren tegen sociaaleconomische ongelijkheid. Ze doen dit op de internationale Dag van de Arbeid.

Gewapend met rode vlaggen verzamelden de actievoerders zich aan het begin van de middag op het Jaarbeursplein. Onder begeleiding van trommelaars trokken ze in een lange stoet naar het Julianapark, waar het programma verdergaat. Volgens de gemeente Utrecht zijn er tussen de 2000 à 3000 mensen aanwezig.

Daar was de beheerder van de dierenweide in het Utrechtse park overigens niet blij mee, zei hij eerder in het AD. "De schapen in de dierenweide hebben net lammetjes en de herten zijn drachtig. Het is broedseizoen, dus er zitten veel nesten in de bomen. De stress van zo'n grootschalig evenement, waar vijfduizend tot achtduizend man naartoe komt, kunnen zij niet gebruiken."

In een verklaring zegt vakbondsvoorzitter Tuur Elzinga dat de lonen in Nederland echt omhoog zullen moeten voor een eerlijkere verdeling van de welvaart. "Het is toch te gek voor woorden dat ons land steeds rijker wordt, maar veel mensen juist armer? Het geld hoopt zich op bij grote bedrijven en een kleine groep veelverdieners." FNV wil ook dat het belasten van winsten en vermogens op een eerlijkere manier gaat.