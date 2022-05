De A12 tussen Utrecht en Bunnik is zaterdagavond afgesloten na een ongeluk waarbij verschillende auto's betrokken waren. Medeweggebruikers maakten zich even voor de botsing al zorgen over het weggedrag van een van de betrokken automobilisten.

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur, kort nadat een automobilist zijn achtervolging van een van de auto's had afgebroken. Daarmee was hij begonnen na het bellen van 112, vanwege het opvallende rijgedrag van het voertuig dat zou slingeren en vlak langs andere weggebruikers reed met hoge snelheid. Even later passeerde de achtervolger de auto die in de vangrail stond met forse schade aan de voorzijde. Ook een andere auto was betrokken bij het ongeval. De inzittende van dit voertuig is nagekeken door ambulancemedewerkers maar zij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Vanwege resten en de voertuigen op de weg ging de A12 een half uur volledig op slot voor opruimwerk. De vermoedelijke veroorzaker van de auto is meegenomen door de politie.