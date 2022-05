Na overlast in de Utrechtse wijk Hoograven is wederom een crossmotor in beslag genomen. Zaterdag was het weer raak. Afgelopen maanden wordt de wijk geteisterd door rondcrossende jongeren.

Na een melding van overlast op de 't Goylaan gingen agenten zaterdagmiddag in de wijk Hoograven kijken. Daar bleek de overlast nog volop aan de gang en werd de crossmotor direct in beslag genomen. Na de inbeslagname van afgelopen weekeinde is dit het tweede weekeinde op rij dat een overlast gevende crossmotor uit het verkeer gehaald wordt, na ook al diverse bekeuringen afgelopen maanden. Een betrokken agent stelt: "De jongeren lijken hardleers. Crossen mag op een crossbaan en niet op de openbare weg. Doe het niet, denk aan je eigen veiligheid en die van een ander."