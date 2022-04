Met een groot spandoek als eerbetoon aan de veel te vroeg overleden sportverslaggever Jan van Dam (30) liet een groepje FC Utrecht-supporters op de Bunnikside vrijdagavond zijn sociale hart zien. 'Jan van Dam, voor altijd in ons rood witte hart', stond op het doek. Zijn vader Harry, zelf aanwezig in het stadion, was ontroerd. "Ik kon mijn ogen niet van dat spandoek afhouden."

Harry van Dam, vader van de afgelopen week overleden Jan en voormalig perschef van FC Utrecht, is een dag na de wedstrijd van FC Utrecht nog onder de indruk van de actie van een groepje FC Utrecht-supporters. "Ik was op uitnodiging van FC Utrecht in het stadion. Ik twijfelde eerst of ik moest gaan, maar ik ben blij dat ik het gedaan heb. Het was een warm bad met als prachtig cadeau dat spandoek op de Bunnikside."

Droom

Jan van Dam volgde als sportverslaggever onder meer FC Utrecht voor het AD. Zijn grote droom was om de vaste FC Utrecht-volger te worden voor deze krant. Die droom werd ruw verstoord door een agressieve vorm van kanker die een paar weken geleden bij hem werd vastgesteld. Jan was ongeneeslijk ziek, kreeg hij te horen. Afgelopen woensdag al overleed Jan aan de gevolgen van de ziekte.

Jan van Dam komt uit een bekende Utrechtse familie. Zijn moeder Loes Claerhoudt, die leed aan de ziekte ALS, schreef tot vlak voor haar dood columns in deze krant. Zijn vader Harry was journalist van het Utrechts Nieuwsblad en later onder meer perschef van FC Utrecht. Zijn oom Kees, is verslaggever bij het NOS-journaal en Jans vriendin Lisa Ruigrok was als freelance verslaggever ook actief voor deze krant.

Een groepje FC Utrecht-supporters las van de week het verschrikkelijke nieuws over Jan van Dam. "Jan was zelf supporter van FC Utrecht en als verslaggever van FC Utrecht ook erg geliefd bij de club", zegt supporterscoördinator Toby Rijk.

"We wilden een eerbetoon brengen aan Jan en aan zijn nabestaanden en zijn bij elkaar gekomen. Supporter Justin van sfeergroep Tifo-Zuid heeft het spandoek gemaakt en we hebben het een plek op de Bunnikside gegeven waar zijn vader Harry het vanaf de hoofdtribune goed kon zien. We wilden hem hiermee ook steunen op onze manier."

"Op zulke momenten besef je dat FC Utrecht meer is dan een voetbalclub. Het is mooi dat we gisteren wonnen van NEC, maar het is allemaal niet zo belangrijk als je ziet wat er met Jan is gebeurd. We leven mee met de nabestaanden."

Harry van Dam waardeert het gebaar van de FC Utrecht-supporters enorm. "Ik zag het spandoek en kon mijn ogen er niet van afhouden. Zulke steunbetuigingen zijn hartverwarmend. Het biedt troost als je merkt dat anderen meeleven om het verlies van Jan. Ook in het stadion voelde het als een warm bad. Iedereen bij FC Utrecht was zo lief voor ons. Ik ben blij dat ik heb besloten om wel naar de wedstrijd te gaan."