In de regio Utrecht krijgt een groter aantal jongeren jeugdzorg dan in andere regio's, met uitschieters in Utrecht, Zeist en Veenendaal. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Wel is het aantal jongeren dat in aanraking komt met de jeugdzorg, gezakt ten opzichte van 2020.

In 2021 maakten in totaal 444.000 jongeren gebruik van jeugdhulp, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Het aantal jongeren dat jeugdzorg kreeg in een gesloten inrichting daalde van 2080 naar 1815 jongeren. Dat aantal daalt al langer: sinds 2017 daalde het aantal met 31,5 procent. Regionale verschillen Het aantal jongeren dat jeugdzorg krijgt in de regio Utrecht ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In de gemeente Utrecht krijgt 13,2 procent jeugdzorg, in de gemeente Zeist ligt het aantal op 12,1 procent. De gemeente Veenendaal heeft ook een opvallend hoog cijfer: 14,1 procent van de jongeren komt daar in aanraking met de jeugdzorg. Daarmee staat de gemeente op een gedeelde, landelijke derde plek. Redenen voor deze landelijke verschillen zijn onder andere sociaal-economische factoren die spelen in de regio. Ook spelen de beleidskeuzen die gemeenten maken bij de inrichting van de jeugdzorg een rol.