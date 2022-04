Aan de Vuurlanddreef in de Utrechtse wijk Overvecht is donderdagavond rond 19.23 uur een brand uitgeslagen in een chalet. De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te doven.

Alle personen wasbuiten, meldt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Niemand is gewond geraakt. In eerste instantie werd er opgeschaald voor ene grote brand, maar de brandweer had de situatie snel onder controle. Verdere opschaling was daarom niet meer nodig. Er werden sloopwerkzaamheden verricht om de brand goed te kunnen bestrijden. Rond 20.15 uur werd het sein brand meester gegeven.