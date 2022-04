Het Diakonessenhuis in Utrecht begint deze week een proef waarbij zwangere vrouwen op eigen verzoek een echo kunnen plannen. Zo kunnen aanstaande ouders vaker en langer een kijkje nemen naar hun ongeboren baby.

De pilot, met de naam ComfortEcho, is dus bedoeld voor zwangere vrouwen, die zelf een echo wensen.

Pretecho

Maar bestaat dat niet al? Bekend was al de zogenoemde pretecho, en zoals de naam al aangeeft, het is een echo echt voor de lol. Daarbij wordt niet actief gezocht naar mogelijke afwijkingen bij de foetus.

Wat is het verschil tussen deze pilot en de pretecho? Marjolein Klaassen-Eenink, woordvoerder van het Diakonessenhuis, legt het uit: "Het verschil is dat zo'n echo tot nu toe niet mogelijk was in het ziekenhuis. Bij een pretecho kreeg je een echo bij een instelling buiten het ziekenhuis, maar we merkten dat er veel behoefte was om het ook in het ziekenhuis te doen."

Echo in 4D

Een vroege echo of een geslachtsbepalende echo kost 39,50 euro. Voor wat meer geld heb je een 'bewonderende echo', waarbij de baby te zien en te horen is in 4D. Dat kost 49,50 euro voor een kwartier en 89,50 euro voor een half uur. De pilot met ComfortEcho loopt van mei tot en met juli van dit jaar.