Zeven werfbomen aan de oostkant van de Oudegracht tussen de Jansbrug en de Viebrug moeten worden gekapt. Dat blijkt na onderzoek van de gemeente Utrecht in het kader van het herstel van de walmuur langs de Oudegracht.

De gemeente Utrecht is al sinds oktober 2021 bezig met het herstel van de walmuur langs de Oudegracht, maar bij het stuk tussen de Jansbrug en de Viebrug stelde ze toch een onderzoek in. Dat gebeurde in februari van dit jaar.

Vergroeide wortels

Nu blijkt dat de wortels van zeven bomen sterk vergroeid zijn met de oude walmuur. De kans is daardoor aanwezig dat bij het vervangen van de muur de bomen instabiel worden en omvallen. In totaal bevinden zich negen bomen op de smalle werf tussen de twee bruggen. Twee van deze bomen zijn wel stabiel genoeg om te blijven staan.

Kapvergunning

Voor de gemeente de reden om de zeven werfkomen te kappen. Hiervoor vraagt zij een kapvergunning aan. In 2017 is hiervoor ook al een kapvergunning verleend, maar die is verjaard.

En niet getreurd voor de bomenliefhebbers! De gemeente herplant weer zeven nieuwe bomen. Vier op de plek waar ze nu staan en drie iets verderop, aan de overkant van de Oudegracht, tussen de Jansbrug en Bakkerbrug en tussen de Gaardbrug en Weesbrug.