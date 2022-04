Op de Slotlaan en de Tweede Hogeweg in Zeist is donderdagochtend een automobilist in botsing gekomen met een fietser. De fietser raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De man op de fiets had zijn hondje bij zich, een Jack Russel. Die mocht niet mee de ambulance in en is uiteindelijk door de politie veilig terug naar het woonadres van de man gebracht. De Slotlaan was tijdelijk niet toegankelijk voor autoverkeer. Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht