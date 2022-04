Koningsnacht- en dag in Utrecht verliep bijna probleemloos, op één ding na: de enorme mensenmassa produceerde een enorme hoeveelheid afval op op straat. "De schoonmakers werken tegen de klippen op", aldus de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma.

Toen Dijksma vanochtend in alle vroegte op weg was naar de Aubade waren de straten nog helemaal schoon, zegt ze. Maar al tussen de middag lag er een zee aan troep op straat. Blikjes, plastic bekers, karton, verpakkingen van bier. De prullenbakken overspoelden en mensen gooiden van alles van zich af.

Volgens Dijksma lag er inderdaad veel afval, maar kwam dat vooral omdat het enorm druk was. Alleen op Koningsnacht kwamen er al meer dan 100.000 mensen naar de Utrechtse binnenstad. "Er wordt ongelofelijk hard gewerkt, en er werd ook tussendoor veel opgeruimd. Maar het is echt heel druk geweest. Vanochtend was het nog brandschoon."

De gemeente Utrecht laat via Twitter weten dat de 'echte Koningen en Konginnen' van Utrecht nu aan zet zijn. "Dankzij deze helden hebben we morgen gewoon weer een mooie (en schone) dag en stad."