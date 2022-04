De politie heeft dinsdagochtend een vijftienjarige jongen uit Lunetten aangehouden voor de overval op het Griekse restaurant Aphrodite. Maandag werden al twee veertienjarigen aangehouden.

De derde aanhouding in deze zaak volgt volgens de politie na uitgebreid onderzoek. Nadat gisteren twee veertienjarige jongens uit Vleuten werden opgepakt, liet de politie al weten er rekening mee te houden dat er meer aanhoudingen zouden volgen. "We verwachten dat we na deze derde aanhouding niet meer aanhoudingen zullen verrichten", aldus een politiewoordvoerder.

Op woensdag 26 januari werd het Griekse restaurant in winkelcentrum Lunetten rond 19.30 uur overvallen. Medewerkers werden bedreigd met een taser. De daders grepen wat geld uit de kassa en gingen ervandoor.

Vervelende periode

Voor de eigenaresse van het restaurant, Shamida Smulders, was dit de start van een zeer vervelende periode. Na de overval werd er nog vier keer bij haar ingebroken. De vermoedelijke inbrekers hebben ook nog eens een mogelijke link met de moord op een wijkbewoner, de 61-jarige Yuval.

Hij werd op woensdagavond 13 april vastgebonden op een stoel in zijn appartement aan de Karpaten gevonden. De Israëliër bleek toen al overleden te zijn. Twee mannen van 40 en 51 jaar woonden ook in Lunetten. De politie onderzoekt een mogelijk verband met de inbraken in het Griekse restaurant.