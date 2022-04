In een schuur in Bilthoven heeft maandagochtend een korte brand gewoed. Door snel optreden van de brandweer sloeg de brand niet over naar de aanliggende woning.

Rond 10.30 uur kwam een melding van een brand in een schuur aan de Gerard Terborchlaan in Bilthoven. De brandweer haastte zich en doofde het vuur snel. Hierdoor is er niemand gewond geraakt.