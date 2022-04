Begin dit jaar waren er in de provincie Utrecht bijna 5.300 publieke laadpunten: zo'n 30 procent meer dan in 2021. Toch wordt het steeds drukker bij de laadpaal, doordat het aantal elektrische auto's nog altijd veel sneller stijgt dan het aantal publieke laadpunten.

Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van recentste data van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Relatief vs. absoluut

In Bunschoten steeg het aantal laadpunten van januari 2021 tot januari 2022 , relatief gezien, het hardst van 8 naar 36: een stijging van 350 procent. Ook in IJsselstein (83 procent) en in De Ronde Venen (79 procent) was een sterke toename te zien.

Qua absolute aantallen loopt Utrecht-stad voorop. Daar werden vorig jaar 351 laadpalen geïnstalleerd. Op plek twee staat Amersfoort met een stijging van 132 laadpalen en Zeist op nummer drie met 86 nieuwe laadpalen.

Nieuwegein

Als je gaat kijken naar het aantal laadpalen per huishouden, doet Nieuwegein het weer het best. Daar zijn namelijk 13,6 publieke laadpunten te vinden per 1.000 huishoudens, een stuk hoger dan het provinciale gemiddelde van 8,6.

Wijk bij Duurstede scoort het laagst met slechts 2,3 publieke laadpunten per duizend huishoudens.

Druk neemt toe

In heel Nederland nam het aantal openbare laadpunten net zoals in Utrecht toe met 30 procent. Toch is de druk op laadpalen niet afgenomen, omdat het aantal elektrische auto's op de weg nog harder is gestegen. Zo was er begin 2022 gemiddeld één laadpunt per 4,7 elektrische auto's, terwijl deze een jaar eerder nog gedeeld werd door 4,6 auto's. In 2019 lag het aantal een stuk lager met 2,2 elektrische auto's per openbaar laadpunt.