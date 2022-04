De politie heeft maandag twee jongens van veertien jaar aangehouden voor de overval van het Griekse restaurant Aphrodite in Lunetten. Beiden komen uit Vleuten. Ze zitten op dit moment vast voor verhoor.

Volgens de politie heeft uitgebreid onderzoek geleid naar de identiteit van de twee jonge overvallers. Máár hiermee is het onderzoek nog niet afgerond, zegt ze. "Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten."

Vervelende periode

De overval vond plaats op woensdag 26 januari dit jaar. De twee jongens kwamen rond 19.30 uur het restaurant aan de Zevenwouden binnen en bedreigden een medewerkers met een taser. Na een greep uit de kassa gingen de verdachten ervandoor.

De overval was het begin van een vervelende periode voor het Griekse restaurant. Daarna werd er nog vier keer ingebroken, waarbij de vermoedelijke daders ook nog eens een link hadden met de dood van een wijkbewoner.

Eigenaresse Shamida Smulers is 'ontzettend opgelucht'. "Ik voel me een stuk beter. Ondanks dat het een regenachtige dag is, ben ik met goede zin naar mijn werk gegaan vanochtend."

Verbijsterend

Ze werd maandagochtend door de politie gebeld over de aanhoudingen, maar toen wist ze nog niet dat het om veertienjarigen ging. "Ik wist wel dat ze onder de achttien waren, maar veertien vind ik echt stuitend. Bizar. Verbijsterdend."

Hoewel Smulders nog aan het bijkomen is van alle hectiek, krabbelt ze nu weer op, zegt ze. Ze is moe, maar voelt zich ook positief gestemd door de aanhoudingen én het verscherpte toezicht door de nieuwe camera's in het winkelcentrum. Al zegt ze daar wel bij dat mensen wél nog incidenten moeten melden, want daardoor blijft er een vergrootglas op Lunetten.

Volgende week verwacht ze de speciale deur en rolluiken om haar zaak beter te beschermen. Het enige waar ze nu mee zit, is dat een deel van haar personeel vertrekt. "Dat was na dit gedoe natuurlijk wel te verwachten. Die meiden hebben gewoon een bijbaantje en vragen er niet om om te maken te hebben met een overval en vier inbraken."

Smulders snapt hun keuze dan ook, maar is ook bang voor een personeelsprobleem. Reacties op de vacatures heeft ze namelijk nog niet gehad. "Ik hoop niet dat dat zo blijft door de negatieve lading die rond mijn zaak hangt."