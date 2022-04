De een maakte er vrienden voor het leven. De ander ontmoette er de moeder van zijn kinderen. Een kwart eeuw lang was discotheek Brothers in Bunnik een begrip tot in de wijde omtrek. Afgelopen vrijdag werd er voor het laatst gefeest en gedanst.

Rob Peek moest wel even slikken toen hij vrijdag aan het begin van de avond voor de laatste keer aankwam bij de discotheek, die hij jarenlang met zijn broer uitbaatte. Maar het was een geweldige avond en nacht, zegt hij met schorre stem. "Het is ook een weloverwogen besluit geweest van ons om te stoppen op deze locatie."

De laatste avond was in anderhalve dag uitverkocht. Buiten voor de discotheek stond als vanouds een lange rij. Onder de ruim drieduizend bezoekers waren velen met bijzondere herinneringen aan de discotheek, die drie keer werd uitgeroepen tot de beste discotheek van Nederland. Veel oud-personeelsleden hadden zich spontaan gemeld om nog een keer ouderwets te knallen, aldus Peek. "Bij de deur stond Evert. Hij ging vijf jaar geleden met pensioen als portier. De laatste avond wilde hij er bij zijn."

'Naborrel'

Rond 3.00 uur ging het licht aan en was het feest over. "We mochten tot 4.00 uur door, maar het was mooi geweest. Ik zeg altijd: Je moet op het hoogtepunt stoppen." Toen de ruim drieduizend bezoekers waren vertrokken, was het nog één keer tijd voor de 'naborrel' met het personeel, zegt Peek.

De evenementenlocatie aan de snelweg A12 in Bunnik - sinds 2015 was Brothers niet meer een discotheek - wordt verkocht aan een bouwbedrijf. De gebroeders Rob en Marco Peek richten zich op hun negentien andere horecazaken in de stad en regio Utrecht.