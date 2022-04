Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein heeft na de steekpartij vrijdagavond café Me eigen café gesloten. De maatregel geldt ruim een week, tot en met 1 mei.

De vechtpartij was buiten op straat, bij de kruising Nedereindseweg/ Herenstraat in het oude Jutphaas. Drie personen raakten daarbij gewond. De politie hield één van hen aan als verdachte.

Volgens de gemeente is de steekpartij te herleiden naar het in de Herenstraat gevestigde Me eigen café in, dat in de volksmond Mec heet. 'Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om de rust in de directe omgeving te laten wederkeren heeft de burgemeester besloten het café tot en met 1 mei te sluiten', meldt de gemeente Nieuwegein.

Het café meldt op Facebook niet blij te zijn met de sluiting en schrijft dat een van de betrokkenen aan de deur is geweigerd. Na de steekpartij was er veel politie op de been in Nieuwegein.

Een woordvoerder meldde vrijdagavond dat foto's of filmpjes van passanten kunnen helpen in het onderzoek naar de toedracht van het geweld. De politie deed zaterdagochtend buurtonderzoek: agenten gingen met notieblokjes langs de deuren.