De tweehonderd vluchtelingen die sinds eind maart worden opgevangen in het voormalig Holland Casino in Utrecht, vertrekken. De groep verhuist de komende dagen naar het voormalige militaire complex Kamp van Zeist.

De tweehonderd vluchtelingen kwamen vorig maand naar Utrecht omdat de centrale aanmeldlocatie van opvangorganisatie COA in Ter Apel overvol was. De opvang in het voormalig casino aan de Overste Den Oudenlaan was van meet af aan tijdelijk.

De gemeente Utrecht heeft met het COA afgeproken dat de groep uiterlijk donderdag is verhuisd naar Kamp van Zeist.