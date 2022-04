Bij een vechtpartij tussen twee groepen in Nieuwegein is vrijdagavond gestoken. De politie heeft drie mannen die gewond raakten bij het incident en naar het ziekenhuis moesten, aangehouden. Een vierde man werd opgepakt omdat hij agenten hinderde in hun werk.

Rond 19.00 uur raakten twee groepen slaags met elkaar bij de kruising van de Nedereindseweg met de Herenstraat. Over en weer vielen klappen en werd gestoken. De drie opgepakte mannen zijn 23, 29 en 41 jaar oud. Tijdens de afhandeling van het incident sommeerde de politie omstanders te vertrekken. Een vijftigjarige inwoner van Vianen die dat bij herhaling weigerde te doen, werd aangehouden. Bij zijn arrestatie werd hij gebeten door een politiehond. Voordat hij in een politiecel kon worden opgesloten, moest hij met een bijtwond naar het ziekenhuis. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het incident werd de horecazaak Me eigen café in de Herenstraat op last van burgemeester Backhuijs gesloten. De vechtpartij zou te herleiden zijn naar het café. 'Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en om de rust in de directe omgeving te laten wederkeren heeft de burgemeester besloten het café tot en met 1 mei te sluiten', meldde de gemeente Nieuwegein.