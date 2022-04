Een grootschalige controle op een bedrijventerrein in Breukelen heeft vooralsnog geleid tot één aanhouding. Dat gebeurde na de vondst van een grote hoeveelheid geneesmiddelen waarvoor geen vergunning was.

De gemeente Stichtse Vecht controleerde in samenwerking met een aantal instanties twaalf bedrijfsgebouwen. Doel is het tegengaan van ondermijnende en illegale activiteiten.

Nadere details over de aanhouding vanwege de geneesmiddelen zijn niet bekendgemaakt. Bij een aantal andere gebouwen is illegale bewoning en gebruik van de locatie in strijd met het bestemmingsplan geconstateerd.