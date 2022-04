Rond de kruising Nedereindseweg/ Herenstraat in Nieuwegein heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden waarbij drie personen gewond zijn geraakt. Een van hen is ook als verdachte aangemerkt.

Dat wil volgens de politie overigens niet zeggen dat de andere twee niets op hun kerfstok hebben. "Maar zij zijn naar het ziekenhuis vervoerd en onbekend is hoe lang het gaat duren voor we een en ander duidelijk kunnen krijgen", aldus een woordvoerders van de politie. De politie heeft in elk geval één persoon aangehouden.

Ruim gebied

De straat werd afgezet en er was veel politie op de been. "Er is op meerdere plekken in de omgeving iets gebeurd, vandaar dat een ruim gebied is afgezet", aldus de woordvoerder vrijdagavond.

Onder de aanwezige politiemensen waren ook undercover agenten en agenten met politiehonden. Of die bewust zijn ingezet of toevallig in de buurt waren, kan niet worden bevestigd.

De politie hoopt dat foto's of filmpjes die mogelijk door passanten zijn gemaakt kunnen helpen in het onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.