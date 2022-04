De eerste onderzoeken naar de oorzaak van twee explosies in een flat in Bilthoven zijn begonnen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt vrijdag de situatie ter plekke. Donderdag is de Arbeidsinspectie al geweest. De gewond geraakte hulpverleners zijn weer thuis.

Een 'verkennend onderzoek' noemt de onderzoeksraad het onderzoek dat het vrijdag in Bilthoven uitvoert. Deze organisatie is gespecialiseerd in onderzoek naar incidenten zoals in Bilthoven en is een zelfstandig bestuursorgaan dat onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen opereert.

De Nederlandse Arbeidsinspectie deed donderdag al onderzoek. "Wij zijn daar gisteren al direct geweest", zegt woordvoerder Paul Q. van der Burg. "Over twee tot drie maanden verwachten we meer te kunnen melden over ons onderzoek."

De politie laat weten geen strafrechtelijk onderzoek te gaan doen naar de ontpoffingen, omdat daar geen aanleiding voor is. Een politiewoordvoerder voegt verder toe dat twee gewond geraakte collega's in het ziekenhuis zijn behandeld aan hun gehoor, na de klap van de explosie. Zij zijn weer thuis.

Een brandweerwoordvoerder voegt daar aan toe dat twee van zijn collega's beenbreuken opliepen bij het deels instorten van de flat. Drie anderen liepen 'lichte verwondingen' op. "Naar omstandigheden gaat het goed met hen."

Bewoners van de flat raakten niet gewond rond de twee ontploffingen, omdat het complex al ontruimd was voordat het misging. Het blok dat ontruimd is, is afgesloten van het gas. De omliggende gebouwen zijn inmiddels weer aangesloten, laat de gemeente De Bilt weten. Er is ook weer elektriciteit.