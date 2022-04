Ook al zijn het kleine, harige beestjes, de eikenprocessierupsen veroorzaken heel wat narigheid. De monstertjes zijn weer terug, dus de gemeente neemt maatregelen.

De gemeente Utrecht werkt aan een zo natuurlijk mogelijke aanpak van de eikenprocessierups. Dat houdt in dat ze natuurlijke vijanden - zoals gaasvliegen en mezen - van de rups proberen aan te trekken met meer bloemen. Ook hebben ze nestkasten opgehangen in de stad. Die vijanden eten de rups namelijk op. Op verschillende plekken in de stad maait de gemeente daarom minder of anders.

Naast de natuurlijke bestrijding doet de gemeente ook aan actieve bestrijding van de rups met nematoden (soort aaltjes). Omdat ze de eikenprocessierups zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze willen bestrijden, bouwen ze dit wel geleidelijk af. In 2021 gebruikten de gemeente op acht plekken nematoden. In 2022 gaat het om vijf plekken. Op deze kaart zie je waar en hoe de gemeente Utrecht de eikenprocessierups bestrijdt in 2022.

Heb je een eik in je tuin staan waar de eikenprocessierups huishoudt? Dan ben je zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de rups. Het is niet verplicht, maar de gemeente raadt het wel aan. De rupsen weghalen is een lastige klus. Je kunt hier het beste een specialist voor inhuren.

Als je naar een gebied gaat waar de eikenprocessierups is. Adviseert de gemeente om zoveel mogelijk je hals, armen en benen te bedekken.