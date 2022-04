Het Diakonessenhuis gaat tot en met 2025 in totaal 72 miljoen euro investeren in de gebouwen op op de locatie in de Bosboomstraat in Utrecht. Het ziekenhuis sloot donderdag een lening af van 40 miljoen euro om dit te kunnen realiseren.

Het ziekenhuis plant en bouwt steeds in stappen van vijf jaar, met 2055 als stip aan de horizon. Met de officiële ondertekening van deze lening start de eerste stap in de verbouwing. Behalve een aantal interne renovaties komt er ook een nieuwe vleugel voor het ziekenhuis. De ver- en nieuwbouw vindt steeds in een ander deel van het ziekenhuis plaats, waardoor het ziekenhuis gewoon open blijft voor bezoekers.