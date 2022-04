De politie Utrecht Noord heeft op woensdagavond 20 april een verdachte aangehouden die stenen door ruiten gooide. De verdachte was te herkennen aan wat schrammen.

Die had hij opgelopen tijdens een van zijn baksteenpraktijken. In het filmpje hieronder is te zien hoe de man vanaf zijn fiets een ruit probeert in te gooien en daarbij ten val komt. Naar aanleiding van onder andere deze beelden is de verdachte in zijn woning in Utrecht aangehouden. Hij moet zich nu voor de rechter gaan verantwoorden.