Ja, dit lees je goed: tijdens komende editie van SPRING Performing Arts Festival, dat van 12 tot 21 mei in Utrecht plaatsvindt, zal kunstenaar Julian Hetzel een basisinkomen uit zijn eigen culturele financiering halen en dat aan één persoon geven.

Met andere woorden: iemand krijgt 15.000 euro. 'Iets voor niets', aldus de organisatie van het festival. 'Elke Utrechter kan zich aanmelden om in aanmerking te komen voor deze prijs, iedereen kan solliciteren. Het geld is een uitnodiging om te ontsnappen aan de wereld van verplichtingen en om een wereld van verlangens te betreden. Een commissie van alternatieve deskundigen, bestaande uit daklozen, selecteert de uitverkorene.'

Meer op festival

Wie mee wil doen kan dat laten weten via therewillbelight.com. Er is meer te zien tijdens SPRING, zoals de wereldpremières van The NarcoSexuals van Dries Verhoeven en Eros, een muzikale totaalervaring over vrouwelijke sensualiteit van Schweigman&.

Ook kan publiek met de interactieve app The Village Utrecht van Nieuwe Helden op audiotour door de snelst groeiende stad van Nederland naar de wijken Overvecht, Lunetten en Leidsche Rijn.