De GGD regio Utrecht houdt woensdagavond een banenmarkt voor de duizenden medewerkers die het coronabedrijf verlaten. Zo willen ze hen op weg helpen. Dat vertelt woordvoerder Lydia van der Meer.

In totaal werken er zo'n 1950 medewerkers. Voor testen zijn dat er ongeveer driehonderd medewerkers, voor vaccineren zijn dat er nu een kleine duizend. Voor het KCC, het callcenter, 250. En 'overige', ondersteunende afdelingen, hebben ongeveer 150 medewerkers.

Hoeveel mensen de komende tijd een andere baan moeten zoeken is volgens woordvoerder Lydia van der Meer nog onbekend. "Dit hangt echt af van de ontwikkelingen, maar we veren zoveel mogelijk mee. Qua werkzaamheden én qua medewerkers. Corona is nog niet weg, en gaat ook niet weg. Er is nog veel onzeker over waar we klaar voor moeten staan bij een opleving of een nieuwe variant." Aldus van der Meer.