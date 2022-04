Tóch nog feest voor studenten die de befaamde UIT-week in het water zagen vallen door corona: de universiteit organiseert deze week alternatieve introductiedagen. Utrechtse studenten die tijdens corona begonnen en er nu eerste-, tweede- of derdejaars zijn kunnen deelnemen aan activiteiten en de stad nóg wat beter leren kennen.

De alternatieve introductieweek, genaamd This Is UU, wordt georganiseerd door de universiteit Utrecht en duurt van dinsdag tot en met donderdag.

"In coronatijd merkten we dat studenten het sociale leven erg misten en de stad, andere studenten en sport- en studentenverenigingen niet leerden kennen", zegt projectleider Vivien Bonke. "Zo ontstond de gedachte dat er toch iets moest komen voor de studenten die de introductietijd hebben misgelopen."

Niet 'nieuw'

Aan de activiteitenweek doen zo'n 500 studenten mee. Bonke: "We richten ons vooral op de studenten die het meeste last van de coronatijd hebben gehad, maar als er ouderejaars tussen zitten die dit soort dingen ook gemist hebben zijn ze van harte welkom."

Studenten kunnen onder andere meedoen aan sportactiviteiten, er is een wandeling door de binnenstad, een pubquiz, escaperoom en een horecamiddag in de Botanische Tuinen.

Omdat een groot deel van deze lichting al een tijd in Utrecht studeert of woont en niet alles meer 'nieuw' is, zijn de 'This is UU'-dagen anders ingericht dan de reguliere introductiedagen. "De dagen hebben verschillende thema's: sport, cultuur en kennis. Zo kunnen studenten zelf kijken waar hun interesses liggen en waar ze meer over willen weten", zegt Bonke.