Goed nieuws voor Rotterdams Architectenbureau KAAN. De beoordelingscommissie van Museum Catharijneconvent heeft unaniem besloten dat zij het ontwerp zal maken voor de verbouwing van het museum. In de visie van het Rotterdamse bureau zouden het monument en de nieuwe architectuur elkaar 'optimaal versterken'.

De commissie, bestaande uit leden van het Utrechts monumentenfonds, het Museum Arnhem en de Gemeente Utrecht hebben naar specifieke punten gekeken bij de beoordeling. Zowel integrale aandacht voor de bezoeksbeleving als samenspel tussen Oud en Nieuw, stonden bij de commissie centraal. Vijf bureaus dongen in totaal mee naar de opdracht.

Groeiende behoefte

"We vinden het geweldig dat KAAN Architecten het ontwerp voor ons nieuwe museum gaat maken. Ons huidige museumgebouw heeft een capaciteit van 100.000 bezoekers per jaar en voldoet niet meer aan de behoeftes van de 160.000 tentoonstellingsbezoekers, schoolkinderen, families en toeristen die we jaarlijks ontvangen", vertelt directeur Marieke van Schijndel. Omdat de ambities van het museum perfect werden geïmplementeerd in de bouwvisie van KAAN Architecten, moest er wel voor hun plan gekozen worden.

"De visie van KAAN Architecten is een schitterende vertaling van onze ambities en maakt het gebouw, dat zó verbonden is met de Utrechtse geschiedenis, onderdeel van de bezoekersbeleving. Het voorstel lost logistieke uitdagingen op, geeft ruimte aan al onze bezoekers en biedt mogelijkheid tot verduurzaming. We krijgen meer plek voor onze tijdelijke tentoonstellingen én de buitenruimtes worden toegankelijker", voegt van Schijndel toe.

Het bureau is een gevestigd architectenbureau, dat praktische en academische expertise combineert op het gebied van stedenbouw, architectuur en onderzoek. Eerder voerde KAAN opdrachten uit voor Het Koninklijke Museum voor Schone kunsten in Antwerpen (KMSKA), Museum Paleis Het Loo in Apeldoorn en de Rechtbank in Amsterdam.