Door een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen is de A27 is grotendeels afgesloten tussen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. Voor zover bekend zijn twee personen gewond geraakt.

Rijkswaterstaat heeft vijf van de zes rijbanen afgesloten: er is één rijstrook open, richting Hilversum. Daardoor ontstaan files op de A12 en A27. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en raadt reizigers richting Barneveld of Apeldoorn aan de omleiding te volgen bij Lunetten, via de A1 en de A30.

Gistermiddag gebeurde op dezelfde plek ook een flinke aanrijding. Toen werden vier van de zes rijbanen afgesloten.