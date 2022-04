Twee jaar lang werd dodenherdenking op 4 mei op het Utrechtse Domplein vanwege de coronamaatregelen sober gevierd. Dit jaar wordt er traditiegetrouw weer mét publiek herdacht.

Ook bijzonder dit jaar: voorafgaand de herdenking is in de Domkerk de jeugdtheatervoorstelling TRUUS te zien, over de Utrechtse verzetsvrouw Truus van Lier, die op haar 22e een NSB-politiecommissaris doodschoot.

De voorstelling is gebaseerd op de biografie die historica Jessica van Geel over het leven van de verzetsstrijder schreef. Dat boek ligt sinds begin deze maand in de boekhandel.

Van Geel schreef samen met theatermaakster Elles Leferink aan het script. De voorstelling is gratis te bezoeken en is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Carel Nengerman-fonds en de Van Baaren Stichting. Op 22 april wordt het standbeeld van Truus van Lier langs de Utrechtse singel onthuld.