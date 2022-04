Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig mishandeld in Zeist.

Volgens de politie waren er die nacht meerdere opstootjes op de Steynlaan in Zeist, ter hoogte van grillroom Jeruzalem. Rond 02.00 zou het slachtoffer van de mishandeling naar de grond zijn geslagen en daarna nog meer klappen en trappen hebben gekregen. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die eerder iets hebben gezien wat van belang kan zijn. Volg Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht