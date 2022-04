Op snelweg A27 bij Utrecht is een ernstig verkeersongeluk gebeurd. Een auto ligt op zijn kop op de weg, even verderop ligt een wagen op de zijkant.

De botsing ontstond rond half vier 's middags, op de A27 bij Utrecht ter hoogte van de Koningsweg. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

De inzittenden van de auto die op zijn kop is beland, hebben zich zelf weten te bevrijden en lijken ongedeerd. Het is niet bekend hoe het met de inzittenden van de andere auto is.

In de omtrek van een paar 100 meter liggen auto-onderdelen. Brandweer, politie en ambulance zijn inmiddels op de plaats van het ongeluk. Rijkswaterstaat heeft vier van de zes rijstroken afgesloten. Naar verwachting kunnen rond 17.00 uur meerdere rijstroken worden vrijgegeven.

Een bergingsbedrijf i is bezig om de auto's van de weg te halen. Het asfalt van de weg is beschadigd geraakt door het ongeluk. Of dat direct moet worden hersteld of op een ander moment kan, is nog niet duidelijk.