Eindelijk, we kunnen weer los! Met Pimpelpaas in de polder Rijnenburg is zaterdag het festivalseizoen in Utrecht officieel van start gegaan.

Zo'n vijfduizend liefhebbers hebben er lang op moeten wachten, maar nu konden zij zonder beperkingen genieten van een zonovergoten festival met optredens van onder anderen Snollebollekes, Paul Elstak, John West en Tony Junior. Het is de bedoeling dat Pimpelpaas een jaarlijkse traditie gaat worden. "Het voelt haast onwerkelijk'', zegt organisator Huub van de Vecht. "Na twee jaar corona waarin onze branche nagenoeg stil heeft gelegen, heb ik bij wijze van spreken zelfs vandaag nog deze gedachte: eerst zien, dan geloven. We hebben immers al zovéél teleurstellingen gehad.'' Zijn organisatie tekent ook voor Utrechtse festivals als Lief (Strijkviertel), Strand (Haarrijnseplas) en Central Park (Transwijk). "Wat je ziet gebeuren, is dat het nu overal tegelijk los gaat. Het was daardoor best lastig aan alle materialen te komen. Het kostte ons zelfs een hoop moeite een geschikte festivaltent te vinden. Het is weer even wennen, maar iedereen heeft er vreselijk veel zin in. En na dat lange, lange wachten worden we nu beloond met een prachtig zonnig paasweekend, dat is natuurlijk fantastisch.'' Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht