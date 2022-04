Iedere stad verdient wat Wendy Rundberg betreft zijn eigen champagne. Om te beginnen Utrecht, het bruisende 'stadsie' dat binnenkort jarig is en waar zij woont met veel plezier. Met zus Patricia en broer Jeffrey is Wendy een eigen bedrijf begonnen: City Champagne.

De eerste aanzet daartoe zette ze al vijftien jaar geleden. Toen lieten Wendy en Patricia zich geregeld aan de keukentafel een glas champagne goed smaken. Daar ook bedachten ze - in plaats van de vaste gang naar de lokale wijnhandel - eens een tripje te maken naar de Champagnestreek.

De jaren hierna volgden vele uitstapjes naar Epernay en omgeving en uit de contacten die hieruit voortvloeiden begonnen de zussen champagnes te importeren en gingen zij thuis proeverijen organiseren. Met broer Jeffrey erbij wordt City Champagne nu de volgende stap van hobby naar een eigen onderneming.

Utrecht kent al broodje Mario, het chocolade Domtorentje en natuurlijk de Domkaars, het ultieme Utrecht-cadeau. Wendy hoopt dat er in dat rijtje plek is voor Utrecht Champagne. "Dat hoef je niet alléén met Oud en Nieuw te drinken. En een fles champagne uit Utrecht is ook een leuk cadeau. We hebben de eerste 500 flessen binnen, daarvan heb ik er bijvoorbeeld net eentje verkocht aan iemand die zijn vrouw in Utrecht heeft leren kennen. Hij heeft nu iets te vieren met haar.''

Special edition

Een fles Utrecht Champagne heeft een zwart fluwelen etiket, gouden letters en een witte Domtoren erop. Wendy: "Utrecht bestaat dit jaar 900 jaar en daarom hebben we ook nog een special edition gemaakt. Een gala outfit. Rood-wit lint, de kleuren van Utrecht, met een 3D logo.''

Onder de kurk zit de Brut Tradition van champagnehuis Coqueret-Bénard uit Mareuil-sur-Ay. Een kleinere producent die van de druif tot de fles alles in eigen beheer heeft. Wendy Rundberg: "En die liefde voor het product proef je terug in het glas.''