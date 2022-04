Actievoerders die landgoed Amelisweerd bij Utrecht willen behouden door desnoods in de bomen te klimmen, gaan daar maandag voor trainen. De actiegroep Amelisweerd niet Geasfalteerd zegt dat zich al ongeveer drieduizend mensen hebben aangemeld als bosbeschermer op de site ikgadeboomin.nl.

Er loopt al tientallen jaren een discussie over verbreding van de snelweg A27 bij Utrecht. In die tijd is het bos al vaker bezet geweest. In de jaren tachtig van de vorige eeuw klommen actievoerders ook in de bomen en werden daar toen uitgejaagd door de ME.

In het nieuwe regeerakkoord werd afgesproken dat er gekeken zou worden naar een alternatief voor het oplossen van de verkeersdrukte op de Ring Utrecht, waarmee verbreding van de baan leek. Maar eind maart zei minister Mark Harbers van Infrastructuur dat het proces van de verbreding toch doorgaat, tot grote teleurstelling van actievoerders en lokale politici.

Langere tijd

Amelisweerd niet Geasfalteerd wil dat een groep actievoerders klaar staat om veilig in bomen te klimmen en daar desnoods langere tijd te verblijven. Dat gebeurde recent nog in het Sterrebos in Sittard in Limburg, waar activisten de kap van bomen probeerden tegen te houden. Bomenklimmers houden rekening met het broedseizoen en verstoren de natuur niet, aldus de actiegroep.