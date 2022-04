De kleedjesmarkt in Nieuwegein-Noord op Koningsdag (27 april) is gered. Het gaat dit jaar dus tóch door, ook al werd het eerder afgeblazen. Organisatoren van verschillende grote festivals in Nieuwegein hebben de handen ineen geslagen met de gemeente om het mogelijk te maken.

Niet de Oranjevereniging, maar Peter Bakker en de organisatoren van onder meer Geinbeat, Zomer op het Fort en het Drakenbootfestival organiseren de markt dit jaar. Dat doen ze nadat bekend werd dat de kleedjesmarkt dit jaar niet door ging vanwege een tekort aan vrijwilligers, een te korte tijd om alles te organiseren vanwege corona en problemen op bestuurlijk niveau.

Nostalgie

Peter Bakker, coördinator bij het VrijwilligersHuis in Nieuwegein, dacht: dat kan toch niet waar zijn? En besloot in te grijpen. "Ik heb de gemeente gepolst: wat is ervoor nodig om het toch door te laten gaan dit jaar?"

Bakker legde contact met de organisatoren van verschillende grote festivals in Nieuwegein en iedereen committeerde zich. De gemeente beloofde daarnaast ondersteunend en meewerkend te zijn met de vergunningen. "Met het VrijwilligersHuis gaan we kijken of we weer nieuw bloed kunnen krijgen voor de Oranjevereniging, zodat zij het de komende jaren weer kunnen organiseren."

Voor de organisatie zijn de originele plannen van de vereniging gebruikt. Er wordt niks veranderd aan het nostalgische feest, dat normaal gesproken duizenden bezoekers trekt. Voor Nieuwegein-Noord is dit een belangrijk evenement, waar dat voor de zuidkant van Nieuwegein de vrijmarkt in Vreeswijk is. Mensen gaan ieder jaar al vroeg uit de veren om vanaf de Batauweg bij het Muntplein tot aan de Herenstraat in Jutphaas een plekje voor hun kleedje en koopwaar te vinden; al vanaf 5.00 uur 's ochtends.