Een drukke nacht voor de politie in het centrum van Utrecht. Niet alleen werd er een melding gedaan van een onwelwording bij een discotheek op het Vredenburg, ook werd er een scooterrijder opgepakt voor rijden onder invloed en werd een persoon aangehouden met een lading Zwitsal-flesjes op zak.

De man in de discotheek bleek een 'pil teveel' genomen te hebben, meldt de politie. Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Kort daarvoor werd een scooterrijder aangehouden voor het rijden onder invloed. De man in kwestie reed door de drukke binnenstad op een scooter en had drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Stofzuiger

De politie hield eerder op de avond een persoon aan die een persoon aan die een flinke lading flesjes Zwitsal en een doosjes met Starbucks-koffiecapsules bij zich had. Wie de goederen mist uit zijn of haar winkel kan zich melden bij de politie.

Later op de avond werd de politie nog opgeroepen voor een aanrijding met schade op De Biltstraat. Na dit afgehandeld te hebben liep de avond af met een sisser: een melding van inbraak bij een bedrijfspand bleek loos alarm. Het ging hier om een rondrijdende elektrische stofzuiger.