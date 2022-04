Anti-islambeweging Pegida, die eerder aankondigde vanavond voor de deur van Ulu-moskee te gaan demonstreren, mag dat alleen op het Paardenveld doen. Volgens de gemeente Utrecht heeft de organisator echter aangegeven deze locatie niet te accepteren.

Pegida Nederland maakte onlangs bekend in Utrecht de straat op te willen gaan. Bij de gemeente werd een barbecue aangemeld op het plein voor de moskee in de wijk Lombok.

Volgens een woordvoerder van de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is de gemeente woensdag in contact geweest met de organisatie. "In dit gesprek heeft de organisator (Edwin Wagensveld, red) aangegeven de aangewezen locatie op het Paardenveld niet te accepteren. Ook gaf hij niet aan welke maatregelen hij treft voor een ordelijk verloop van de demonstratie.''

De burgemeester liet afgelopen maandag al via haar woordvoerder weten dat een demonstratie bij de Ulu-moskee 'sowieso een onbegaanbare weg' is voor de gemeente 'uit vrees voor wanordelijkheden'.

Zelf verantwoordelijk

Eerdere demonstraties van de anti-islambeweging in Utrecht liepen uit de hand. Zo pleegden tegendemonstranten na afloop van een bijeenkomst in de wijk Zuilen in 2019 een groot aantal vernielingen. Een jaar eerder werd een kleine demonstratie bij de Ulu-moskee afgebroken op last van de burgemeester omdat er met stenen werd gegooid naar aanhangers van Pegida.

Volgens de woordvoerder heeft Dijksma namens de driehoek van burgemeester, politiechef en hoofdofficier in een brief benadrukt dat de demonstratie enkel wordt toegestaan op het Paardenveld. "Mocht de demonstratie toch op een andere locatie plaatsvinden, zal er handhavend worden opgetreden. Pegida is zelf verantwoordelijk voor het ordelijk verlopen van de demonstratie.''

