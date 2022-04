In een woning in Utrecht is woensdagavond 13 april een overleden man gevonden. De recherche onderzoekt verschillende scenario's en is op zoek naar getuigen. Een misdrijf wordt niet uitgesloten.

Rond 22.30 uur kwam er een melding binnen bij 112 dat er een overleden persoon lag in een woning aan de Karpaten, in de wijk Lunetten. Agenten gingen direct op de melding af. Waaraan het slachtoffer is overleden, is nog onduidelijk. De recherche onderzoekt de zaak en kan hierbij hulp gebruiken van getuigen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben kunnen bellen naar 0900-88 44, of naar Meld Misdaad Anoniem (M) 0800-7000. Utrecht Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht