Een cameraploeg van de Evangelische Omroep (EO) is donderdagmiddag overvallen in Utrecht, meldt de omroep. Ze werden bestolen van camera-apparatuur, maar na een klopjacht konden de daders worden ingerekend.

De cameraploeg van het tv-programma Dit is de Kwestie was opnames aan het maken bij een middelbare school in Leidsche Rijn, toen ze werd overvallen. Twee mannen dreigden met een schroevendraaier en gingen er vervolgens met de apparatuur vandoor in een bestelbus.

Alertheid omstanders

Na tips van omstanders volgde een klopjacht waarna de overvallers konden worden gearresteerd door de politie, aldus de EO. Daarbij werd de apparatuur aangetroffen. Over de identiteit van de daders is niets bekendgemaakt.

,,Net nu de veiligheid van journalisten in ons land deze week onder de aandacht is, is dit wel een heel wrange illustratie hiervan”, aldus eindredacteur van het programma, Tenco van der Hee. ,,Maar ik ben heel blij dat iedereen ongedeerd is gebleven. En met de grote alertheid van de omstanders waardoor de politie heel snel kon handelen.” De cameraploeg is ‘wel erg geschrokken', zegt van der Hee.

