Hulpdiensten hebben omstreeks 0.15 uur afgelopen woensdagnacht een grote zoekactie opgezet nadat er een auto te water raakte in het Amsterdam-Rijnkanaal. Twee duikteams van de brandweer, een traumahelikopter en ambulances kwamen ter plaatse. De auto die werd aangetroffen is vrijwel zeker dezelfde auto die eerder die avond betrokken was bij een ernstig ongeluk op de Pijperlaan in Utrecht.

Kort voordat de auto te water ging, gebeurde een ernstig ongeval op de kruising van de Pijperlaan en de Leidseweg in Utrecht. Een fietser werd geschept door een automobilist en raakte daarbij ernstig gewond, een traumahelikopter landde in Oog in Al. De fiets van het slachtoffer kwam zo'n 30 meter verderop terecht, bij de bushaltes. De automobilist reed door. Niet veel later werd er in het Amsterdam-Rijnkanaal, ter hoogte van de Groenewoudsedijk, een grote zoekactie op touw gezet door de politie. Hier raakte een auto te water en moesten twee duikteams van de brandweer worden ingezet. Ook Rijkswaterstaat kwam met een boot ter plekke. Zelfde voertuig Uiteindelijk werd de betreffende auto aangetroffen in het kanaal. Het is vrijwel zeker dat het gaat om de auto die niet veel eerder betrokken was bij het ongeluk op de Pijperlaan; de schade aan de voorzijde van het voertuig lijkt het gevolg te zijn van een aanrijding. Het voertuig werd door politieduikers uit het water gehaald. De opgeroepen traumahelikopter werd afgemeld en ook de ambulances ter plaatse konden na een uur zonder slachtoffers vertrekken. Het is niet duidelijk of de politie iemand heeft kunnen aanhouden.