Utrechtse basisscholen zijn bijna 80.000 euro per jaar kwijt aan parkeervergunningen voor leerkrachten. Volgens verkeerswethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) is dat onnodig en kunnen ze het geld beter aan onderwijs besteden.

24 scholen hebben samen 82 vergunningen. Hieraan waren ze in 2021 in totaal 78.129,74 euro kwijt. CDA, PvdA en VVD in de gemeenteraad hadden wethouder Van Hooijdonk gevraagd om een overzicht van de kosten die scholen maken voor betaald parkeren. De drie partijen zouden graag zien dat de gemeente scholen tegemoetkomt met lagere parkeertarieven of andere creatieve oplossingen.

De wethouder erkent dat de scholen het geld voor betaald parkeren beter aan onderwijs kunnen besteden. Maar ze komt de scholen niet tegemoet als het gaat om parkeren. Volgens Van Hooijdonk is Utrecht uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. "Vanaf Utrecht Centraal zijn de meeste scholen binnen de snelwegring in betaald parkeergebied binnen een kwartier te bereiken met het openbaar vervoer of met de fiets."

Aantrekkelijheid

Leerkrachten van buiten de stad die toch met de auto willen komen, kunnen terecht op een van de vijf P+R's aan de rand van de stad. Ze kunnen daar parkeren tegen een laag tarief en verder reizen met tram, bus of fiets, aldus de wethouder.

CDA, PvdA en VVD denken dat Utrecht minder aantrekkelijk wordt als werkplek voor leerkrachten van buiten de stad als ze zelf voor de parkeerkosten moeten opdraaien. De wethouder is daar niet van overtuigd. "De aantrekkelijkheid van Utrecht als werkplek voor leraren is van veel factoren afhankelijk. Goede opleidingen, begeleiding van startende leraren, collegiale steun en ontwikkelmogelijkheden zijn daarbij cruciaal", stelt ze in antwoorden op schriftelijke vragen van de drie partijen.