De politiek in Utrechtse Heuvelrug maakt zich grote zorgen om de geplande kap van bomen bij Huis Doorn. Op een groot aantal bomen is een oranje stip geverfd als teken dat die boom gekapt mag worden.

D66 en BVHLokaal drongen aan op een extra raadsvergadering donderdag, maar omdat het gemeentebestuur zich hard maakt om de kap te voorkomen, gaat die niet door.

Eigenaar het Rijkvastgoedbedrijf wil het park Huis Doorn opnieuw inrichten. Daarvoor moet een aantal bomen worden gekapt. Op ongeveer 140 bomen is een oranje stip geschilderd.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op verzoek van het college nu toegezegd de reguliere raadsvergadering van 28 april af te wachten. Daarmee is de extra raadsvergadering van donderdag van de agenda gehaald. Karin Oyevaar, fractievoorzitter van D66, zag de gemerkte bomen bij een wandeling door het park. ",Het college heeft inmiddels toegezegd alles op alles te zetten om de kap te voorkomen."

De gemeente verwacht binnenkort de eerste vergunningen voor het definitieve ontwerp voor het herstel van het park Huis Doorn. Voor de plannen is een vergunning op het onderdeel monumenten nodig, omdat het park is beschermd als historische buitenplaats. Daar maakt ook het lanenstelsel deel van uit. Voor de kap van bomen in het park van Huis Doorn is ook een kapvergunning nodig.

Gezonde bomen

Uitgangspunt van het college is de motie Bedenkingen bij Herinrichting Tuinen Huis Doorn, die op 28 januari 2021 door de raad is aangenomen. Het college heeft toegezegd alles in het werk te stellen om deze motie uit te voeren en het kappen van gezonde bomen te voorkomen. Een deel van de bomen is aangetast door slijmflux en dat kan in de nabije toekomst voor problemen zorgen.