Een bestuurder van een scooter is woensdagochtend ernstig gewond geraakt na een aanrijding met een automobilist op de Burgemeester Norbruisweg in Utrecht. De bestuurder is naar het UMC gebracht.

Omstreeks 11.00 uur kreeg de politie melding van het ongeluk op de kruising met de Professor H. Bavinckstraat. De traumahelikopter rukte uit vanuit Amsterdam en is geland om een arts bij het slachtoffer te brengen. De politie heeft de plek van het ongeluk afgezet en doet nader onderzoek naar de toedracht. De Burgemeester Norbruislaan was in beide richtingen afgesloten, maar is inmiddels weer vrij. Volg Utrecht Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Utrecht