De politie heeft een verdachte aangehouden voor een overval op een tankstation in Maarssen, op 1 februari. Omdat de verdachte herkend werd, kwam de recherche de man na een tip op het spoor. Het betreft een twintigjarige man uit Utrecht.

De overval vond op die bewuste 1 februari plaats rond 21.00 uur. Het gaat om een tankstation aan de Floraweg in Maarssen.

De winkelmedewerker was haar werkzaamheden aan het afronden en wilde afsluiten. Vlak voor sluitingstijd naderden twee mannen op een donkere scooter het tankstation. Een van de mannen bedreigde haar met een kapmes.

De recherche is nog op zoek naar aanvullende informatie over de tweede betrokkene bij de overval. Voor informatie of tips vraagt de politie om informatie door te geven via 0900-88 44, of via Meld Misdaad Anoniem.