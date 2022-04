De eerste tegels zijn gewipt, maar daar blijf het niet bij, als het aan de gemeente Utrecht ligt. De stad zet in op minimaal 100.000 tegels die door bewoners worden vervangen door planten, bloemen of gras.

Utrecht is een de grote gemeenten die zich heeft aangemeld voor het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen. Het NK is bedacht om Nederland 'een stukje groener te maken'. De stad neemt het onder meer op tegen Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda en Leeuwarden.

Openbare ruimte

In de openbare ruimte vervangt de gemeente volgens wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, openbare ruimte) asfalt of stenen voor groen waar dat kan. "Maar we kunnen het niet alleen. Zo'n 60 procent van de Utrechtse buitenruimte is van particulieren en bedrijven.''

Utrechters kunnen hun tegels inleveren bij één van de drie afvalscheidingsstations in de stad. Voor het vervoer kunnen ze een bakfiets of een aanhangwagen lenen van de gemeente.

De gemeente Utrecht wil niet alleen 100.000 tegels laten verwijderen. Het streven is ook om 900 nieuwe geveltuinen aan te leggen. Die tuintjes zijn een bijdrage aan de viering van 900 stadsrechten later dit jaar. Op de burendag in april zijn om te beginnen bewoners uit 25 straten van plan om 155 geveltuinen te realiseren.

