Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertraging op de A27 richting Utrecht. Op de snelweg tussen Hilversum en Maartensdijk is maandagochtend een vrachtwagen gekanteld. Vanaf 11.00 tot halverwege de middag is de snelweg afgesloten om de vrachtwagen weg te halen.

De vrachtwagen, gevuld met potgrond, is ter hoogte van Hollandsche Rading op zijn zijkant tegen de geluidswal en vangrail terecht gekomen. Hoe die precies is gekanteld, is niet bekend.

De chauffeur is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. Twee van de drie rijstroken zijn afgesloten. Vanaf 11.00 uur kun je tussen Eemnes en Utrecht de snelweg tijdelijk niet meer op zodat de vrachtwagen weggehaald kan worden. Dat duurt naar verwachting tot halverwege de middag.

Utrecht