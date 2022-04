Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie haalt vrijdag opnieuw kinderen met kanker uit Oekraïne op. Negentien kinderen worden samen met hun gezinnen opgehaald in Krakau in Polen.

De kinderen zijn vanuit het ziekenhuis in Lviv over de grens gebracht en opgevangen in een tijdelijk centrum in het buurland van Oekraïne. Ze zijn tussen de 2 en 17 jaar.

Het Prinses Máxima Centrum haalde eerder dertig kinderen met kanker op en behandelt er nu dus 49. Het regelt ook opvang in een gastgezin en psychologische ondersteuning.

